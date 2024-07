Traffico Roma del 25-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) LuceverdeMary trovati dalla redazione non molto ilpresente al momento lungo la rete viaria della città più intenso nelle zone centrali ma senza particolari problemi fuori accordo sulla via Pontina code per lavori tra Pomezia e Castelno direzione dell’EUR e ricordiamo che per lavori è chiusa la tangenziale est e tra viale Castrense è Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico era per per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e via limitrofe Nelle vicinanze del parco di Centocelle per urgenti lavori in via dei Ciceri strada temporaneamente chiusa a via degli Angeli ed infine lavori notturni in programma sulla tangenziale est dalle 22 chiuso il tratto di strada tra l’uscita di via di Tor di Quinto e via Salaria direzione San Giovanni orari apertura per le ore 6 per i dettagli di queste di altre notizie potete ...