Taurasi | tenta di violentare l’ex moglie Arrestato

(Di giovedì 25 luglio 2024). L’indagato si sarebbe recato a casa della ex ed avrebbe insistito per avere un rapposto sessuale, che la donna ha respinto. Il secondotivo, arrapicandosi sul balcone È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a, dove i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 50enne del posto, ritenuto responsabile dita violenza sessuale. Si tratta di un uomo che già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia consumati nei confronti della malcapitata, all’epoca ancora convivente. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Avellino. Lo scorso fine settimana, in nottata, l’uomo si è recato all’abitazione della sua ex, insistendo per avere un rapporto sessuale nonostante il rifiuto della donna.