Stupro a Vimercate arrestato un barista 19enne dell’ospedale Arrestato dai carabinieri mentre serviva il caffè

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il presunto rapinatore e stupratore delladiè il collega del bardella giovane rapinata e abusata due settimane fa. È statogiovedìil. Avrebbe sorpreso la donnaapriva il bar di cui è titolare in centro e le avrebbe puntato contro una pistola costringendola a consegnargli l’incasso. Poi, la violenza. Per isarebbe stato, Alessandro Gaudioso, 19 anni, a rapinare, minacciare e stuprare una collega 35enneapriva il suo bar alle 6.30 di mattina di lunedì 13 luglio. Dopo averla costretta a consegnare il ricavato della cassa – non più di una settantina di euro -, l’ha assalita e violentata. L’arresto è arrivato dopo 10 giorni di indagini serrate, per il giovane – con un precedente per droga – è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare nel carcere di Monza.