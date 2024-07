Silence S04 la prova de Il Fatto it – Il quadriciclo elettrico per la mobilità urbana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) In un’epoca in cui la sostenibilità e l’innovazione sono al centro dell’attenzione, il04, interamente progettato e costruito in Spagna, emerge come una soluzione alternativa per la. Questo veicolo, quattro ruote e due posti, combina tecnologia avanzata, design raffinato e un forte impegno ecologico. Il04 si distingue per diverse caratteristiche che lo rendono una scelta consapevole per chi vive in città. Ecosostenibile, innanzitutto: i 2 motori elettrici brushless a magneti permanenti per una potenza continua di 14 kW con picco di 23,6 kW, con una coppia massima di 200 Nm eliminano le emissioni di CO2, contribuendo significativamente alla riduzione dell’inquinamento urbano.