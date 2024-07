Ruba un Patek Philippe sedicenne maghrebino bloccato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – Il furto in diretta. Lo strappo dell'orologio in pieno centro. Con uno schema preciso e compiti ben delineati prima dell'azione: il primo ha preso il cronografo dal polso della vittima; il secondo si è fatto consegnare ilper scappare; il terzo era pronto a usare lo spray al peperoncino per fermare l'eventuale reazione del deto. Il raid è statodagli agenti del commissariato Centro, che sono riusciti ad arrestare l'autore materiale dello strappo, unmarocchino controllato a Milano per la prima volta a febbraio e già denunciato il 5 luglio per porto di oggetti atti a offendere (una bomboletta di sostanza urticante). I controlli in via Grossi Ore 15.