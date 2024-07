Roma | seduta a Trigoria ospite Francesco Rocca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laprosegue nella sua marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato, in programma domenica 18 agosto contro il Cagliari. I giallorossi si sono ritrovati aper una nuova sessione di allenamento, sotto gli occhi attenti di Daniele De Rossi e di unspeciale:detto “Kawasaki”, ex calciatore giallorosso, che ha assistito all’intera. “Vi presento una leggenda della. Tanti di voi non lo conoscono: giocatore, allenatore, leggenda: esempio vivente di come dovreste essere voi. Era il mio allenatore da piccolo e mi ha cacciato un paio di volte“. Queste le parole del tecnico giallorosso che, nel corso dell’allenamento, ha presentatoalla squadra. L’ex terzino dellaha poi preso la parola, ringraziando De Rossi e augurando un “in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione”.