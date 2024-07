Rivolta nel Cpr di Ponte Galeria ospiti e agenti in ospedale Garante dei detenuti | Luogo esasperante non so cos’altro ci si aspetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancora unanel Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma, a, dove verso mezzogiorno di oggi, giovedì 25 luglio, una ventina di persone avrebbe dato fuoco ai materassi rompendo e aprendo il passaggio tra diversi settori del Cpr. Alcuni, almeno tre persone da quanto si apprende, sarebbero riusciti poi a salire sul tetto. A quanto risulta, in seguito all’intervento delle forze dell’ordine, alcunie alcunisarebbero stati trasportati in. E’ l’ennesimo episodio che coinvolge il Cpr di Roma e si somma ai tanti registrati quasi quotidianamente negli otto centri attualmente attivi in Italia dove sono trattenuti i destinatari di provvedimenti di rimpatrio o respingimento e richiedenti asilo con precedenti o che potrebbero rappresentare un pericolo.