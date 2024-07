Referendum | Magi ‘vittoria +Europa ora firma digitale per l’autonomia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Finalmente ci siamo: è possibilere icone gratuitamente sulla piattaforma realizzata dal governo. E? una cosa che chiediamo da anni e ci siamo battuti quasi tre anni fa ormai con Mario Staderini, con l?associazione Coscioni, con Marco Gentili per ottenere questo strumento che semplifica l?esercizio dei diritti politici dei cittadini di promuovere?. Lo afferma il segretario diRiccardodopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. “Con un nostro emendamento nel 2021 è diventata realtà questa piattaforma, anzi è diventata legge e la legge prevedeva l?entrata in vigore a gennaio del 2022. Sono passati tre anni. Ora Dobbiamo vedere come funzionerà perché il governo come sempre, da cattiva abitudine, non ha condiviso nulla -aggiunge-.