Re Carlo ultime notizie Rendita di 30 milioni a William Harry è una furia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Renon riesce a fare pace con. Forse è tutta una questione di soldi. Infatti,ha ereditato il Ducato di Cornovaglia dal padre, che da solo gli vale unada 30di dollari l’anno. Mentre al Duca di Sussex non ha dato nulla e così sarà almeno finché campa. Reva in vacanza Resi appresta ad andare in vacanza dopo 7 mesi difficilissimi a causa del cancro che ha colpito lui e la sua adorata nuora Kate Middleton. Se la Principessa del Galles è stata costretta a ritirarsi dalla scena pubblica, Sua Maestà non si è mai sottratto ai suoi doveri istituzionali ed è riuscito a presenziare a ben 464 eventi, nonostante la malattia. È evidente quindi che le condizioni di salute di Kate sono molto più gravi e precarie di quelle di. Dunque, il Re con Camilla presto andrà a Balmoral per trascorrere qualche settimana di meritato riposo.