Putin non ha detto che gli Stati Uniti stanno preparando un allarme sull’influenza aviaria per sabotare le elezioni

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il 24 luglio 2024 è stato pubblicato su TikTok un video che mostra lo screenshot di un articolo secondo cui il quale Vladimiravrebbe lanciato un «avvertimento urgente». Il presidente russo avrebbe: «Gli USAun falsoperle». Lea cui si fa riferimento sono quelle presidenziali che avranno luogo il 5 novembre 2024 negli. La notizia è falsa. Innanzitutto, l’informazione secondo cuiavrebbe pronunciato queste parole è priva di qualsiasi riscontro, in quanto la frase non compare né sul sito del Cremlino né su quello del Ministero della Difesa russo, e non è nemmeno stata riportata da nessuna fonte mediatica credibile a livello internazionale.