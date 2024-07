Negrita a sorpresa un demo inedito del 1993 in attesa di ‘Negrita TRENTA’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laper i fan deiè arrivata in un giorno di metà estate con la pubblicazione di Zingara & Spirito sulle principali piattaforme digitali. Il brano per la prima volta esce a trent’anni dalla sua scrittura e sarà contenuto in ‘, speciale box celebrativa che vedrà la luce il 13 settembre nell’ambito dei festeggiamenti per il trentennale della band italiana. Il singolo, primo estratto dal box, rappresenta una testimonianza del periodo iniziale della band ed è caratterizzato dal suono roboante e grintoso tipico dell’identità dei. A proposito del brano la band dice: “Zingara & Spirito è una delle nostre primissime composizioni. Ma il suono è giàal cento per cento. Testata tante volte ai concerti nei club, chissà perché non è poi finita nel primo album Ma dal vivo riscuoteva sempre il suo bel successo.