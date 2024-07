Mercato Roma | dopo Dahl si cerca un terzino sull' altra fascia Pubill nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Ilnon dorme mai e le notti insonni in casa giallorossa si accumulano una dietro l'. Questa sera il Djugardens scenderà in campo nei preliminari di Conference League e con ogni probabilità vedrà l'ultima partita con la squadra svedese da parte di Samuel. Il ragazzo classe 2003 è infatti promesso sposo alla, come da lui stesso dichiarato nel prepartita. Un'operazione dal valore di circa 4-5 milioni di euro per il sostituto di Leonardo Spinazzola e ricambio di Angeliño nelle rotazioni di mister Daniele De Rossi. L'ingaggio del giovanissimo svedese non sarà però l'unico rinforzo nel reparto dei terzini per la. Il casting per un nuovoNelle ultime ore infatti Florent Ghisolfi è al lavoro anche alla ridi undi destra per andare anche qui a perfezionare le rotazioni.