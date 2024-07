L’ultimo viaggio della balenottera di Talamone Perchè è morta? Le analisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Orbetello (Grosseto), 25 luglio 2024 – Il suo ultimo giorno di vita è stato seguito con ansia da tutta la Toscana. La sua agonia ha impressionato molte persone che hanno seguito momento per momento le operazioni per cercare di tenerla in vita. Ladinella serata di mercoledì 24 luglio, è stata portata a terra sul molo di Talamonaccio, nel complesso del porto turistico, attraverso una gru fornita da un privato. Hanno partecipato al recupero i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e personale dell’università di Padova. Che adesso studierà le causemorte dell’animale. Gli spiaggiamenti di cetacei italiani vengono studiati proprio dal Cetacean strandings Emergency Response Team (Cert), frutto di una collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e Università di Padova.