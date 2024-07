Le soluzioni basate sulla natura sono l’ultima speranza per rendere vivibili le nostre città

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Kongjian Yu, architetto e urbanista cinese di fama internazionale, aveva solo dieci anni il giorno in cui rischiò di affogare in un torrente vicino alla fattoria di famiglia, durante una violenta alluvione. Il terrenoriva del fiume si sgretolò sotto i suoi piedi, trascinandolo improvvisamente dentro l’acqua fuori controllo. Il suo destino, però, cambiò grazie alla presenza di salici e canneti, capaci di rallentare il flusso della corrente consentendo così al ragazzo di aggrapparsi alle piante e portarsi in salvo.