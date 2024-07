L’avvertimento della Nasa | Tempesta solare in arrivo sulla Terra Possibili blackout e fluttuazioni della rete elettrica | ecco quando

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il Solar Dynamics Observatoryha ripreso nei giorni scorsi un’eruzione di plasma scurosuperficie del Sole, un fenomeno noto come «brillamentofreddo». L’osservatorio dell’Agenzia spaziale europea ha quindi lanciato un avvertimento per unache potrebbe avere effetti significativisabato 27 luglio. Secondo la, infatti, l’eruzione potrebbe provocarenelle comunicazioni radio e satellitari. Al monitosi è aggiunto poi quelloNational Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), che ha parlato dinellain tutto il mondo. Cosa sono i «brillamenti solari freddi»si verifica un «brillamentofreddo», una massa di plasma più freddomedia esplode e viene espulso dalla superficie del Sole.