‘La Ragazza del Mare’ Joachim Rønning | Per ispirare tutte le figlie del mondo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 25 luglio 2024) È disponibile dal 19 luglio su Disney+ Ladel Mare (The Woman and The Sea), che racconta la straordinaria storia vera di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. Il film, uscito nelle sale statunitensi e inglesi il 31 maggio 2024, vede Daisy Ridley nei panni dell’abile nuotatrice nata da genitori immigrati a New York nel 1905. Grazie al fermo sostegno della sorella maggiore e degli allenatori che l’hanno incoraggiata, superò le avversità e l’ostilità di una società patriarcale per scalare i ranghi della squadra di nuoto olimpica e completare un’impresa sbalorditiva: una nuotata di 21 miglia dalla Francia all’Inghilterra.