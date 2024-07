La Baia – Fregene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) LaVia Silvi Marina, 1 – 00050Telefono: 06/66561647 Sito Internet: www.ladi.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 8/20€, primi 17/20€, secondi 17/20€ pesci all’etto 7/22€, dolci 5/8€ Chiusura: mai; il ristorante è chiuso nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio OFFERTA Non ha certo bisogno di presentazioni questo ristorante diannesso allo stabilimento balneare omonimo, situato proprio all’inizio del caratteristico Villagio dei Pescatori. Il menù è esclusivamente di mare e si basa sul pescato del giorno e su frutta e verdura di stagione, con alcuni must come la bruschetta e gli spaghetti alle telline, che qui, in questa parte del litorale laziale, abbondano.