Jelly Shoes il trend dell’estate 2024 è vintage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gli Anni ’80 continuano a suggerire le tendenze del momento. Per l’estatetornano le, calzature ritenute must have della bella stagione. Coloratissime e facilmente abbinabili, queste scarpe rappresentano l’estate. La moda ci piace proprio perché bisogna cambiare ma senza dimenticare ciò che è stato. Ecco perché talvolta bisogna rivisitare il passato per apprezzare il presente. Avete presente quei tormentoni nati per tornare ciclicamente? Tra questi spiccano sicuramente le, calzature prettamente estive che hanno fortemente segnato i decenni precedenti e che di tanto in tanto riappaiono sulla scena.