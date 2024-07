Il bilancio della Regione Liguria non subirà i temuti tagli di spesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Genova, 25 luglio 2024 - “Si tratta di una manovra che si caratterizza per un’attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli con il fondo affitti e il sostegno alle abitazioni in locazione e le borse di studio per gli studenti, oltre che per una grande attenzione, con oltre 300mila euro, alla cultura, agli spettacoli dal vivo, ai teatri, nonostante questo assestamento sia prevalentemente tecnico per adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni e nonché effettuare alcune rimodulazioni alladiscrezionale”. Lo ha dichiarato il presidente ad interimAlessandro Piana presentando l’assestamento di2024. Una manovra complessiva che vale oltre 81 milioni di euro derivanti da maggiori entrate di natura vincolata oltre che dall’applicazione di avanzo vincolato pari a e 7,2 milioni.