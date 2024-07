Gli ingegneri in aiuto agli alluvionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Ordine deglidella Provincia di Forlì-Cesena, con alcuni membri del Consiglio (Presidente Andrea Bassi, Consigliere Segretario Barbara Ferretti, Tesoriere Patrick Falcini), ha incontrato nella giornata di lunedì scorso il presidente della provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. L’incontro ha permesso un confronto circa il ruolo odierno dell’ingegnere come professionista al servizio della comunità, ovvero come funzionario e dirigente nella pubblica amministrazione, impiegato in posizioni organizzative apicali, e di quanto sia sempre più necessaria un’alta specializzazione tecnica nel rivestire ruoli all’interno dei settori strategici del comparto tecnico.