Gli eco-vandali fuori di testa | invadono l' aeroporto Francoforte-caos traffico in tilt | Guarda

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina l'di, il più grande della Germania. Oltre 50 voli hanno dovuto essere dirottati e ilaereo è stato temporaneamente interrotto. Una decina di voli sono stati cancellati. Secondo il quotidiano Faz, gli attivisti hanno fatto irruzione nelle 4 piste dello scalo attraverso un buco nella recinzione. La pista nord-ovest è stata sgomberata circa un'ora fa e a breve sarà riaperta anche la pista centrale per i decolli e gli atterraggi. Al momento, risulta in lenta ripresa ilall'tedesco.ha comunicato che i voli per la città centrale tedesca sono stati dirottati su altri aeroporti. La polizia non è stata in grado di dire quanti attivisti fossero in pista o quanto sia durata l'azione.