’Don Matteo’ in onda da ottobre a dicembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) SPOLETO – Don Matteo sarà uno dei pezzi forti del palinsesto Rai autunnale. La prima puntata dell’edizione 14, la seccon Raul Bova, andrà ingiovedì 17per proseguire fino a. A comunicarlo è stata la stessa Rai nell’ambito della presentazione dei palinsesti autunnali e per Spoleto la messa intraè una assoluta novità perché tutte le precedenti edizioni sono state trasmesse tra aprile e giugno. Ora l’operazione Don Matteo è per il Comune di Spoleto la principale iniziativa di promozione turistica e comporta un investimento di oltre 200mila euro. La Rai nel mese di giugno ha acquistato i diritti per gli europei di calcio quindi la programmazione di Don Matteo 14 è slittata in autunno.