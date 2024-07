Basket importante conferma per il roster di Fioravanti Iannicelli in amaranto L’ala resta con la Sba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Luca Amorosi AREZZO È Gianmarco(nella foto) a riempire l’ultima casella libera deldella ScuolaArezzo in vista della prossima stagione.classe 2002 è statata dopo l’esperienza della passata stagione, dove ha mostrato, anche se in maniera altalenante, di avere talento, qualità e punti nelle mani, andando in doppia cifra in otto gare stagionali tra campionato e play-in e segnano quasi nove punti di media nelle partite in cui ha disputato almeno 15 minuti di gioco effettivi. Romano di nascita, la società del presidente Castelli lo aveva acquistato dalla Virtus Cassino, che milita in B Nazionale. "Sono entusiasta – ha commentato– di essere statoto un altro anno ad Arezzo. So che è il luogo giusto per poter lavorare sia su me stesso sia di squadra e per poter esprimere al meglio il mio gioco al servizio dei miei compagni.