Ambientalisti bloccano i voli all’aeroporto di Francoforte

(Di giovedì 25 luglio 2024), il più trafficato aeroporto della Germania, ha temporaneamente sospeso inella mattinata del 27 luglio dopo che militantihanno organizzato una manifestazione vicino alle piste dell’aeroporto. Tanti disagi, con il regolare traffico aereo ripreso soltanto dopo qualche ora. “I passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto per il momento,” ha avvertito l’aeroporto su X, chiedendo loro di verificare lo stato del volo. Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno spiegato in un comunicato che sei manifestanti hanno tagliato una recinzione e hanno raggiunto vari punti attorno alle piste dell’aeroporto dicon manifesti con la scritta “Il petrolio uccide”. “Stiamo facendo di tutto per allontanare gli attivisti climatici dalla pista,” ha detto un portavoce della polizia.