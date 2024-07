Allerta caldo l’afa non molla | bollino arancione a Firenze e Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Il grannonla presa: già venerdì 26 luglio le condizioni di aumento di rischio, con tanto di, si estendono a sei città:, Frosinone, Palermo,, Rieti e Roma. Per poi raddoppiare e raggiungere quota dodici sabato 27 con 12arancioni a: Bologna, Bolzano, Campobasso,, Frosinone, Latina, Palermo,, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Nessunrosso quindi nei prossimi giorni, differentemente dalla scorsa settimana, ma il calore previsto può rappresentare comunque un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.