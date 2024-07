Una Cassa dei migranti non ripopolerà l’Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Va bene, non chiamiamola sostituzione etnica, perché altrimenti si finisce per essere accusati di razzismo. Togliamo l’aggettivo e lasciamo solo sostituzione: gli italiani, di cui è nota la decrescita demografica, devono essere sostituiti dagli africani, che invece di essere guardati come una minaccia vanno considerati come una risorsa. In sintesi, è il discorso che il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha rivolto ai presuli riuniti a Benevento per discutere delle «aree interne». Non bisogna solo «conservare il passato, ma anche avere un futuro» ha spiegato il monsignore. «E in tal senso l’accoglienza può aiutare». In altre parole, passiamo dall’idea che dalle migrazioni ci si debba difendere, a quella di aprire le porte ai migranti.