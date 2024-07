Sinner e non solo | 3800 ore di Olimpiadi a un prezzo mai visto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sei in cerca di un’offerta che ti assicuri la visione integrale delledi Parigi 2024? Ce n’è una davvero pazzesca. C’è un motivo ben preciso se ledi Parigi sono più attese di qualunque altra edizione. I Giochi d’Oltralpe segneranno il ritorno alla normalità dopo che l’edizione precedente, che si è svolta come noto in Giappone, aveva subito un rinvio a causa del Covid. Sono trascorsi3 anni e non 4, dunque, dall’evento di Tokyo, eppure l’emozione è già alle stelle. Janniksarà osservato speciale di questa edizione dei Giochi (LaPresse) – Ilveggente.itL’Italia schiererà ai piedi della Tour Eiffel un battaglione di tutto rispetto, composto da 403 atleti: i 209 uomini e le 194 donne in gara rappresenteranno 34 diverse discipline e la speranza, con questi numeri, è che gli azzurri possano riuscire a conquistare il maggior numero di medaglie possibile.