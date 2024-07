Sardegna turista tedesco muore annegato in mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tragedia nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio neldi Valledoria, nel tratto davanti alla foce del fiume Coghinas, nel nord della. Undi 63 anni è. L’uomo si era immerso in acqua nonostante le condizioni proibitive del, con onde alte e forti correnti, insieme a un gruppo di quattro amici con i quali aveva preso a nolo dei kayak.Leggi anche: Tragedia in spiaggia,ina 69 anni davanti agli occhi della moglie La dinamica del tragico incidente I kayak degli amici si sono ribaltati a causa delle onde, ma in quattro sono riusciti a nuotare fino alla riva, anche se con molta difficoltà. Leggi anche: Trovato morto in montagna così. Il terribile incidente, poi la tragedia Ilinvece non ce l’ha fatta. Gli amici lo hanno visto riverso a galla, a faccia in giù, prima di essere inghiottito dalle acque.