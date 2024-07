Reggia di Caserta da domani la mostra Marco Bagnoli La pietra il sol rivegga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Inaugura25 luglio, alle 17, alladila. Lail sol. L’esposizione, selezionata dal Comitato scientifico del Museo attraverso il Bando di valorizzazione partecipata e a cura di Marina Guida, porta nuovamente l’arte contemporanea alladi, uno dei più significativi esponenti delle tendenze artistiche che si sono imposte in Italia alla fine degli anni Settanta, ha scelto per la suaallaparte delle parole scritte da Luigi Vanvitelli sulla primadel Palazzo reale “Lail sol”. Nel III cortile il visitatore sarà accolto dal progetto site-specific dell’artista toscano, “Locus Solis”, installazione alta quasi cinque metri. Il titolo dell’opera è in assonanza con quello di Locus Solus, l’opera più conosciuta di Raymond Roussel.