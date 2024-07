Rallentano le trattative per Colombo e Rivas Da Oukhadda a Zuccon | tanti nomi in mezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo l’accelerata delle ultime due settimane, che ha portato all’ufficializzazione dei primi tre colpi del nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi, adesso il mercato azzurro sembra aver subito un nuovo rallentamento. Sistemata la porta e la difesa con gli arrivi di Vasquez dal Milan e Viti dal Nizza e ampliato il parco attaccanti con Sebastiano Esposito dall’Inter, nell’immediato non ci sono da attendersi ulteriori novità. La trattativa praticamente già chiusa con il Milan per l’altro attaccante Lorenzoè infatti stata per il momento congelata. Salvo clamorosi dietrofront l’operazione si farà, ma non a breve. Avendo solo due attaccanti a disposizione, infatti, il tecnico rossonero Fonseca è deciso a portare il giovane centravanti nella tournée americana al via domani. Quando poi Morata arriverà a Milanello allorasarà libero di partire per la sua nuova avventura.