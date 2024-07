Rafa Marín | Carriera e prospettive dell’acquisto del Napoli nel calciomercato 2024 2025

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Marìn, tutto sul nuovo acquisto della SSCLa Società Sportiva Calcioha ufficializzato l’ingaggio diMarìn, un giovane difensore del Real Madrid. Questo trasferimento rafforza la squadra partenopea, che mira a raggiungere nuovi traguardi nella prossima stagione.Marìn, nato nel 2003, è un talento emergente del calcio spagnolo. Ilha investito 12 milioni di euro per avere le sue prestazioni. Il Real Madrid ha una clausola di riacquisto per il 2026 a 25 milioni di euro, o nel 2027 a 35 milioni di euro. Se ilversa altri 10 milioni di euro entro il/25, le clausole di riacquisto salgono a 50 milioni di euro nel 2026 e 70 milioni di euro nel 2027. Questo rende difficile il ritorno di Marìn al Real Madrid. Principali Evidenze Ilha acquistatoMarìn dal Real Madrid per 12 milioni di euro.