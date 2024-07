Porto Venere in affanno Sos dei commercianti | La bellezza non basta Serve organizzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Calo delle presenze e parcheggi vuoti come non si vedeva da anni. La stella diquest’anno non sembra brillare, o almeno non abnza. A lanciare l’sos e ad aver richiesto un incontro urgente con il primo cittadino Francesca Sturlese proprio per fare il punto con sulle criticità riscontrate da diversi associati e avviare ragionamenti e iniziative che permettano di invertire il trend negativo è Antonella Cheli, vicepresidente di Confartigianato e titolare della pizzeria ristorante Il Timone e dell’Antica osteria del Caruggio. "Rispetto agli anni passati diversi operatori ci hanno segnalato numeri e movimento diverso su– spiega Antonella Cheli –. Il turismo è cambiato ed è necessario stare al passo con i tempi. Nonavere un bel posto, c’è bisogno diper quanto riguarda i servizi e la programmazione degli eventi.