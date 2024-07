Perché Berrettini non può giocare le Olimpiadi al posto di Sinner | il regolamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Janniknon prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un forfait pesantissimo per il tennis italiano ed in generale per l’intera spedizione azzurra in Francia, che perde in un colpo solo due potenziali carte da medaglia. L’altoatesino infatti era iscritto anche al torneo di doppio insieme a Lorenzo Musetti, per una coppia inedita che avrebbe ricevuto la testa di serie numero 1 del seeding in vista del sorteggio di domani. L’assenza del numero uno al mondo ha liberato dunque unnel tabellone del singolare (in doppio è stato scelto al suoLuciano Darderi, che ha vinto il ballottaggio con Matteo Arnaldi), che verrà occupato da Andrea Vavassori. Una vera beffa per il movimento tricolore, costretto a schierare come quarto singolarista alleil n.201 ATP e n.16 d’Italia.