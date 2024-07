Parigi 2024 Alcaraz e Nadal in coro | Un sogno giocare insieme ma il successo non è garantito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Carlosè intervenuto in conferenza stampa in vista dei Giochi di, in cui giocherà il singolare ma soprattutto il doppio con Rafa: “Debuttarea Rafa è il modo migliore per farlo alle Olimpiadi, daremo il massimo. Il doppio mi piace, ma ho poca esperienza perché non sono riuscito atanti tornei. Ritornare al Roland Garros è una motivazione extra, sarà una bellissima esperienza.con Rafa è un, ma non è sinonimo disicuro“. “Non siamo riusciti a prepararci, ma confidiamo nel grande momento di Carlos e spero di essere ad un livello alto: ne ho biper esprimermi al meglio sia a livello individuale che di squadra – ha invece dichiarato, sulla stessa lunghezza d’onda – Capisco l’emozione di vederci, ma ciò non vuol dire automaticamente che avremo