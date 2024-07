Oroscopo Agosto | Gemelli

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

21 maggio -21 giugno La vostra terza casa brilla accesa dai valori leonini e la quarta si adombra all'arrivo delle simbologie virginee. Il Sole resta in Leone per tre quarti del mese, Mercurio si alterna tra i due archetipi, Venere dal 5 passa in Vergine. Cresce la voglia di gettarvi nella mischia e scaricare le zavorre planetarie, ma bisogna fare i conti con grovigli da dipanare in casa, nei pensieri e nel cuore. Saturno incalza i nati tra il 4 e il 10 giugno: arrivano i livelli difficili del videogioco, perche? siete fortissimi con Giove e Marte alleati. Plutone e? iconico per i nati tra 21 e 22 maggio e voi degli ultimi giorni non temete Nettuno: siete lucidissimi e radiosi col sestile di Mercurio dal 16. Bravi!