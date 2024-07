Memorial Poppy Vinti Ambrogi non delude Applausi per Miletich

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Debutto in grande spolvero per la prima testa di serie della IV edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament, torneo internazionale (singolare e doppio) maschile con 15mila dollari di montepremi, in programma fino a domenica allo Junior Tennis Perugia. L’argentino Luciano Emanuel, 20enne di Rosario, con un doppio 6-3 piega la resistenza del viareggino Niccolò Baroni, che nel secondo set non è riuscito a sfruttare alcune palle break. Avanza al secondo turno anche il franco-marocchino Elliot Benchetri.