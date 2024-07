Ma il distretto rischia la crisi | Payback un balzello che blocca la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Stefano Rimondi, già past presidente di Confindustria Dispositivi Medici, è stato fondatore di Aferetica, una azienda nata come start up nel 2014 con sede amministrativa a San Giovanni Persiceto e sede produttiva a Mirandola, che si avvia a raggiungere quest’anno un fatturato di 10 milioni di euro. Rimondi, cosa comporta per voi il rimborso del? "Noi siamo una Pmi e tutto quello che si riesce a realizzare come utili lo investiamo in. Non la maggior partetutto! Quel poco di utile che si fa lo mettiamo completamente in. Non distribuiamo alcun utile agli azionisti. Il fatto di dover sopportare unbasato sui fatturati significa andare in rosso. Quindi, dovremo farci carico di unche speravamo di poter evitare tramite quella che per noi sembrava una evidente incostituzionalità.