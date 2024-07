L’Ue bacchetta l’Italia su premierato e giustizia | le misure che il Governo deve correggere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il rapporto annuale della Commissione Europea sullo Stato di diritto è impietoso nei confronti del. Dalla riforma costituzionale che introduce ilalla riforma dellaproposta dal Ministro Nordio, ma anche la “norma Costa” che vieta la pubblicazione di atti giudiziari, la mancanza dia sostegno della libertà di stampa e l’assenza di una regolamentazione sul conflitto di interessi. Tutti temi che per l’Unione Europea mettono a rischio lo stato di diritto in Italia. Molti dubbi per ilIl documento era stato messo in attesa prima delle elezioni europee, presumibilmente per evitare di influenzare il voto, in un possibile tentativo di Ursula von der Leyen di ottenere il sostegno degli europarlamentari legati a Giorgia Meloni.