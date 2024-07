LIVE – Bologna-Brixen amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mercoledì 24 luglio, alle ore 18, nella cornice del centro sportivo di Valles,scenderanno in campo in occasione della primadei rossoblù in questo ritiro altoatesino. Dopo il test contro il Sunderland U21 (a porte chiuse a Casteldebole), ilscende in campo davanti ai suoi tifosi contro una formazione che milita nel campionato di Eccellenza. L’asticella in questa estate di amichevoli non si è ancora alzata, ma Vincenzo Italiano in questi giorni spera di vedere una crescita sul piano della condizione e del gioco, per avvicinare la squadra alle sue idee di calcio. A Valles ilsfiderà anche il Caldiero (Serie C), l’Asteras Tripolis (Serie A greca) e Bochum e Sudtirol in un triangolare. Insomma, illlo di difficoltà si alzerà gradualmente.