LIVE Bellucci-Mannarino ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | ancora un match prima della sfida dell’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 E’ da poco terminato il primo settra Reilly Opelka e Aleksandar Kovacevic, incontro in corso sul campo centrale che precede ildell’azzurro. Il parziale d’apertura se l’è aggiudicato Opelka con il punteggio di 6-4. 19.42 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladivalevole per il secondo turno del tabellone singolare dell’ATP 250 di(Stati Uniti). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per il secondo turno del tabellone singolare dell’ATP 250 di(Stati Uniti). Il 23enne azzurro, reduce dal primo successo nel circuito maggiore, non vuole più fermarsi. Quest’oggi il lombardo attende l’esperto francese, classe 1988, per provare a centrare una sorprendente qualificazione ai quarti di finale.