LIVE Bellucci-Mannarino 6-6 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | si va al tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Vola via la risposta di dritto di. 3-1 PALLONETTO SONTUOSO DICON IL ROVESCIO! 2-1 A segno con lo smash: peccato perchéha avuto la chance per conquistare il punto, ma ha sbagliato la direzione dell’attacco di dritto potenzialmente vincente. 2-0 Non controlla la risposta di dritto il transalpino. 1-0 Non passa il rovescio di, c’è subito un mini break per l’italiano. 6-6 GAME! Fantastica uscita lungolinea con il rovescio per l’azzurro che porta il set al tie-break. 40-30 Lunga la risposta di. 22.07 Si può ripartire da un delicatissimo 30-30 nel dodicesimo gioco, serve. 22.06 Terminati i quattro minuti a disposizione per i due giocatori. 22.03 Inizia il riscaldamento. 22.00 La pioggia dà una tregua, i due giocatori possono rientrare in campo. 21.