Lezione americana di Tremonti | Trump non ha vinto E al Congresso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Il prossimo presidente degli Stati Uniti se non avrà la maggioranza alavrà notevoli difficoltà operative, veri e propri limiti». A dirlo l'ex ministro dell'Economia e presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati Giulio.Quale riflessione ritiene utile rispetto a un appuntamento elettorale così importante, che potrebbe cambiare non solo le sorti degli Stati Uniti, ma dell'intero pianeta? «La prossima e, quella che si svolgerà nel mese di novembre, è doppia. Gli americani saranno chiamati a votare sia per la Casa Bianca che per il. È vero che, in questo caso, si voterà soltanto per una quota di delegati, ma certamente importante per quanto concerne gli equilibri tra i due schieramenti. Una ipotesi abbastanza razionale è che ci troviamo di fronte a un'asimmetria».