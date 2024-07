Le mosse della Recanatese Potenziato il reparto under

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arrivano quattro giovani che da domani, quando inizia la preparazione, saranno a disposizione dell’allenatore Giacomo Filippi insieme con i ragazzi promossi dalla Primavera e con i senior. Tesserato Samuele Manfredi, laterale destro del 2005, nato a Monopoli, cresciuto nel vivaio di Alberobello, poi al Lecce fino all’17 e prima esperienza in D con il Fasano. In porta ci sarà Jacopo Del Bello, 2004, reduce da una grande stagione alla Vibonese (D) dopo aver difeso i paliPrimaveraRoma fino alla convocazione nella squadra maggiore da parte di Mourinho per la trasferta di Bologna. Il portiere umbro, seguito da molti club, ha scelto la. Raggiungono il club leopardiano anche due protagonisti nella Primavera dell’Ancona: Giosuè Marchegiani e Giorgio Bruzzechesse, entrambi difensori del 2006.