La rinascita del tempio di Segesta dopo il terribile incendio di un anno fa

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Morire e rinascere. Dalla cenere. Ditemi voi se non c’è storia più siciliana di questa. Per elaborare il lutto hrealizzato anche uno spettacolo: «Phos, io sono il fuoco». L’arte come esorcismo, dunque. Perché il fuoco fa sempre paura a, il grande parco archeologico distrutto da ununfa, nel luglio del 2023, e adesso rinato. Lì, nelle colonne del maestosolambito dalle fiamme, il videomapping immersivo racconta di Prometeo, del fuoco che rigenera, che è strumento di vita e di ingegno, ma anche di distruzione «quando umani sciocchi e corrotti fuso di me». Quella notte d’inferno, Luigi Biondo, il direttore del Parco, se la ricorda bene: «Vengo svegliato da una telefonata alle 3 e 17 della notte tra il 24 e il 25 luglio – dice, con la precisione che si ha per i momenti brutti della nostra vita. Subito ho pensato ai miei figli, a qualcosa di grave.