Inter allenamenti ad Appiano Gentile | rientrati Barella e gli altri azzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Giornata di rientri ad, dove Simone Inzaghi ha ritrovato i cinqueprotagonisti all’ultimo Europeo. Si tratta di, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi, tornati in mattinata al centro sportivo dell’e subito in gruppo per l’allenamento diretto dal tecnico. Torneranno nel mese di luglio anche Arnautovic (il 26), Sommer (il 30) e Calhanoglu, mentre bisognerà aspettare i primi di agosto per rivedere francesi e olandesi, reduce dalla semifinale a Euro 2024 (Pavard, Thuram, De Vrij e Dumfries). Gli ultimi a tornare a Milano, infine, saranno gli argentini Lautaro Martinz e Carboni, attesi tra il 7 e l’8 agosto.ade gliSportFace.