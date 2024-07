Il Napoli spiazza tutti UFFICIALE | è successo ancora una volta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Comunicatodelche lascia increduli i tifosi: l’annuncio non lascia più dubbi su quel che sono i piani degli azzurri Ildi Manna e Conte è tra le protagoniste di questo mercato con il colpo Buongiorno e gli arrivi di Marin e Spinazzola. Si attendealtro il tecnico salentino, ma gli azzurri hanno la necessità di capire quel che accadrà con Osimhen. La pista Psg sembra essersi raffreddata, vista la difficoltà dei parigini di cedere almeno uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos, mentre l’Arabia Saudita non convince in pieno il calciatore. Senza l’addio del nigeriano, che comunque ha un ingaggio decisamente fuori dal tetto massimo del club, sarà complicato piazzare altri colpi.