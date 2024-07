Il Napoli di Conte parlano Bruscolotti e Ciro Caruso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ex capitano delGiuseppeè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “L’undici base con Lukaku al posto di Osimhen è sicuramente competitivo e può andare molto lontano, poi quando si cambia tanto c’è bisogno di tempo per assorbire le direttive del nuovo allenatore”. Se la difesa delfunzionerà meglio “I tempi si possono anticipare se la difesa funzionerà al meglio, ma evitiamo di dare pressioni a. In questo momento c’è bisogno di tranquillità e in questo senso non carichiamo sull’allenatore il peso di eccessive responsabilità. E’ un tecnico bravissimo, ma occorre dargli tempo e avere pazienza”.