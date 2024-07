Il cardinale Simoni a casa Spadolini per la mostra sull’infanzia dello statista | Testimone della forza della fede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) IlErnestin visita alla BibliotecaNuova Antologia di Firenze per chiudere ladedicata all’infanzia e alla formazione del notofiorentino Giovanni. Il porporato albanese ha visitato gli spazibiblioteca fortemente voluta daper mettere a disposizione degli studiosi di tutto il mondo il patrimonio librario raccolto nel corso di una vita, e testimoniare lacome “antidoto a difesalibertà edignitàpersona di fronte alla violenza e alla prepotenza del dispotismo”. Il, 96 anni, ha commosso il mondo per la sua straordinaria vita e per tutto ciò che ha dovuto soffrire in 28 anni tra prigionia nelle tremende galere albanesi e lavoriti in miniera come “nemico del popolo“.