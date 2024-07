I gagliardetti d’Italia | l’Arzignano Valchiampo

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il gagliardetto di un club veneto:, squadra della provincia di Vicenza, nel 2020 ha fatto la sua prima apparizione in un campionato professionistico. I suoi colori sociali sono il giallo e celeste e il suo simbolo è un grifone, emblema adottato anche nello stemma comunale. Sulla scelta di tale effige per la comunità di Arzignano non si hanno certezze sebbene nel territorio comunale esistono testimonianze che danno evidenza del suo utilizzo già nella metà del XV secolo, con un bassorilievo sul portale di una chiesa cittadina di tale epoca. Il grifone ha sempre trovato posto neidella squadra vicentina anche se la colorazione sociale era differente rispetto all’attuale.