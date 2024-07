Gli Usa puntano alla svolta diplomatica in Sudan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dobbiamo attenderci unanella guerra civile in? I paramilitari delle Rsf si sono detti disponibili a partecipare a dei colloqui per un cessate il fuoco, dopo che gli Stati Uniti avevano esortato al dialogo le parti in conflitto: in particolare, Washington aveva avanzato l'idea di un vertice da tenersi il 14 agosto in Svizzera. “Gli Stati Uniti hanno annunciato che i negoziati saranno co-ospitati dall'Arabia Saudita e includeranno l'Unione Africana, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e le Nazioni Unite in qualità di osservatori”, ha riferito Al Jazeera. “Apprezzo gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita e dSvizzera nell'organizzazione di questi colloqui cruciali.